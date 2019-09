Laatste (?) zomerse dag trekt veel volk naar zee

Ook al is het 21 september, van herfst is er nog geen sprake aan zee. Dat weerspiegelt zich ook in de horeca-sector: over het hele weekend worden er 200.000 dagjestoeristen verwacht en de hotels zijn voor 85% volzet. De NMBS legt bovendien 8 extra treinen in.

Met 17 graden is ook het zeewater nog behoorlijk warm, waardoor veel mensen zich aan een duikje wagen. Alleen in Oostende en Blankenberge zijn er nog redders actief, maar na volgend weekend is het helemaal afgelopen met de waterpret. Het is dan nergens meer toegelaten om te zwemmen.