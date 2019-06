Laatste zieke zeehonden uit Sea Life vrijgelaten

Nu zitten er geen zieke zeehonden meer in het opvangcentrum. Het is van december geleden dat alle dertien opvangplaatsen in Sea Life Blankenberge leeg waren. Wel zijn er nog de dieren die daar permanent verblijven.

"Vandaag laten we drie grijze en één gewone zeehond vrij. Ze waren vooral uitgeput omdat mensen en honden hen hadden lastiggevallen", legt dierenverzorger Victor Vienne uit. De dieren zijn ondertussen voldoende aangesterkt om terug vrij te laten in zee.

"Rond deze periode zal het nieuwe zeehondenseizoen starten met een piek rond eind juli, begin augustus. Dan spoelen heel wat gewone zeehonden aan in plaats van de grijze zeehonden. Nu was het uitzonderlijk dat er rond deze periode een gewone zeehond tussen zat", vertelt Victor Vienne.