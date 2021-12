Laatste vlucht C-130: enkel naar Oostende & Koksijde door mist

De voorziene vlucht van 7 toestellen kon niet volledig doorgaan. Het werd een ingekorte vlucht met drie toestellen van maar één uur. Enkel één Belgische C-130 vloog om 13u vanuit Melsbroek richting Oostende. Van Oostende ging naar Koksijde en zo richting Antwerpen. Tegen 14u was de C-130 terug in Melsbroek.

(lees verder onder de foto)

"Wegens de slechte weersomstandigheden kan de Farewell Flight van onze C-130 niet plaatsvinden zoals voorzien", zegt de Luchtmacht. "Drie C-130 Hercules transportvliegtuigen, waaronder 1 Belgisch - 1 Pools en 1 Amerikaans toestel, zullen om 13u00 vanaf de luchtmachtbasis van Melsbroek opstijgen om een kleine afscheidsvlucht van ongeveer een uur in ons Belgisch luchtruim uit te voeren.

Final flightplan #FarewellC130 IFR training C-130 with singleton approach at Oostende, Antwerpen, Kleine-Brogel, Liège, Chièvres and Florennes between 12hrs and 13hrs. Arrival C-130 at 12.30hrs and fly pass C-130 16.15hrs at Melsbroek airbase. pic.twitter.com/BVvAlMM2nX

One of the C-130s during the (shortened) Farewell Flight....now heading to Antwerp and then back to EBBR #FarewellC130 pic.twitter.com/MX5MxzK7SP

— Patrick (@ON4CDJ) December 17, 2021