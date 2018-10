Laatste stemhokjes worden geplaatst

Of je nu nog klassiek met potlood en papier of elektronisch gaat kiezen: lokalen met afgesloten stemhokjes waar je in alle discretie op de kandidaat van je voorkeur kan stemmen, horen er ook anno 2018 nog bij.

Ook in Roeselare was het vandaag alle hens aan dek. 40 medewerkers zijn er sinds woensdag in de weer met de opbouw van de stemlokalen waar meer dan 46.000 kiesgerechtigde Roeselarenaren zondag hun stem elektronisch uitbrengen. Er zijn in Roeselare 58 stembureaus verspreid over 19 verschillende locaties.