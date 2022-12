Laatste producent van foie gras stopt met dwangvoederen

Het laatste bedrijf dat foie gras produceert in Vlaanderen, 'Bekegemse Foie Gras', stopt met het gebruik van dwangvoeding. Er is een compensatieregeling getroffen tussen het bedrijf en de Vlaamse overheid, zo meldt Vlaams Dierenminister Ben Weyts.

Vanaf 1 januari zou Vlaanderen dan vrij van dwangvoeding zijn, ongeveer een jaar voor de vooropgestelde deadline van eind 2023.

"We nemen opnieuw afscheid van een achterhaalde praktijk, net zoals we gedaan hebben met onverdoofd slachten, blokstaarten en de pelsdierkweek", zegt Weyts. "Dwangvoeding is nog steeds economisch winstgevend, maar als beschaafde samenleving vinden we dierenwelzijn belangrijker. Er is een rechtvaardige financiële regeling voor de mensen achter het bedrijf."

Uitdoofscenario

Onder impuls van Weyts kwam er een uitdoofscenario voor dwangvoeding in Vlaanderen. Tegen uiterlijk eind 2023 moest er een einde komen aan dwangvoeding. De Vlaamse overheid zou voorzien in een rechtvaardige compensatie, maar het bedrag van die compensatie zou wel zakken naarmate men langer wachtte. Zo was er een duidelijke financiële stimulans om al voor de deadline te stoppen met dwangvoeding voor de productie van een zo vet mogelijke lever.

Het laatste bedrijf dat foie gras produceert in Vlaanderen, Bekegemse Foie Gras, zal vanaf 1 januari 2023 geen dwangvoeding meer toepassen. "Ik ben blij dat het bedrijf niet per se tot het bittere einde wil doorgaan", zegt Weyts. "We willen deze activiteiten niet meer in Vlaanderen, maar we hebben wel gezorgd voor een compensatie. Zo kan het bedrijf menswaardig stoppen met deze activiteiten."

De strijd tegen dwangvoeding moet volgens Weyts nu verder gevoerd worden op Europees niveau. "Vlaanderen neemt binnen Europa het voortouw voor meer dierenwelzijn", zegt Weyts. "Een beschaafde samenleving heeft de verdomde plicht om vermijdbaar dierenleed ook maximaal te vermijden."

In april 2021 zei foie gras-producent Filip Callemeyn uit Ichtegem: “We hadden langer kunnen wachten met onze aanvraag tot uitdoven. Maar het decreet zegt dat per jaar dat je langer wacht, ger 10 procent van de eventuele schadevergoeding af gaat.” Over het doel van de verplichte sluiting, een verbod op dwangvoeding in het belang van dierenwelzijn, had hij toen zijn bedenkingen. “De stress is onderzocht bij eenden die gevoederd worden. Er is nul stress. Volgens mij is er vooral irritatie door het vastnemen van de dieren. Maar het voederen op zich, maakt niet veel uit.”

Bekijk ook: