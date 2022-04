De populaire keverbaan in Bellewaerde verdwijnt na dit seizoen. Bij de start van het nieuwe pretparkseizoen willen nog veel bezoekers een laatste ritje maken. De keverbaan is voor velen een stukje nostalgie en een herinnering aan hun kindertijd.

Misschien is de keverbaan vandaag wel de populairste attractie in Bellewaerde. Wellicht is dit het laatste seizoen, want de keverbaan moet plaats ruimen voor een nieuwe attractie die in 2024 open moet gaan. Maar heel wat mensen zullen de kevertjes missen. Bekijk in deze reportage de reacties!