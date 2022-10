Laatste huisartsenwachtpost is voor Westhoek

Vanaf 1 november start de huisartsenwachtpost Westhoek op. Met de opening van deze laatste wachtpost zullen alle West-Vlamingen terecht kunnen in een wachtpost als ze in het weekend medische zorg nodig hebben.

Patiënten uit Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Poperinge en Vleteren kunnen er van vrijdagavond 19u tot maandagochtend 8u en op feestdagen terecht bij de huisarts van wacht, na telefonisch contact met 1733.

Bij ziekenhuis

De huisartsenwachtpost Westhoek is een initiatief van de vzw Huisartsen Westhoek, ondersteund door het Jan Yperman Ziekenhuis. De nieuwe huisartsenwachtpost bevindt zich in de Briekestraat 10 in Ieper en ligt hiermee op wandelafstand van de hoofdingang van het Jan Yperman ziekenhuis. De permanentie zal overdag door 3 huisartsen verzorgd worden. ’s Nachts staat 1 huisarts hiervoor in. Een huisbezoek is mogelijk indien medisch noodzakelijk. Deze voert de huisarts uit samen met een chauffeur van de medische vervoersmaatschappij FirstCare.

Wachtdiensten tijdens de week worden zoals vroeger verder verzorgd door de huisartsen in beurtrol, buiten de wachtpost. Belangrijk is steeds eerst het centraal oproepnummer 1733 te bellen indien u medische zorg nodig hebt buiten de bereikbare uren van uw eigen huisarts. Dit zowel tijdens de week als in het weekend. Op dat nummer wordt de beller doorverwezen naar een operator, die zal bepalen wat er verder moet gebeuren.