Laatste gemeenteraad voor burgemeester Landuyt

Renaat Landuyt heeft dinsdagavond afscheid genomen van de gemeenteraad in Brugge. Hij zetelde er voor het laatst als burgemeester.

Landuyt kwam in 1995 binnen in de Brugse gemeenteraad.

“Gemeenteraadslid en burgemeester zijn van ⁦Brugge is het mooiste wat er is”, zegt hij op zijn laatste gemeenteraad als burgemeester. Landuyt krijgt lovende woorden van zijn opvolger Dirk De fauw maar ook uit de oppositie. Mercedes Van Volcem - die na 1 januari schepen wordt - looft hem als een man van zijn woord.Dirk De fauw ziet hem als ereburgemeester, alleen moet de erkenning er nog komen via Minister Homans.

Landuyt was ook voorzitter van zijn laatste gemeenteraad want Annick Lambrecht moest - door de politieke actualiteit - in Brussel blijven. “Op mijn laatste gemeenteraad moet ik nog eens al het werk doen ook”, lachte Landuyt.