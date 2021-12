Laatste formatievlucht C-130 boven West-Vlaanderen

Op vrijdag 17 december is de laatste vlucht gepland van de C-130, het iconische transportvliegtuig van de Belgische Luchtmacht, dat na 50 jaar trouwe dienst wordt vervangen. De formatievlucht gaat ook over West-Vlaanderen.

De formatievlucht vertrekt op de militaire luchthaven van Melsbroek en gaat over het hele land.

Vluchtschema

Rond 13u15 komt de C-130 de provincie binnen in de regio Brugge. Van Oostende, Lombardsijde, Koksijde (13u32), Moorsele (13u37) & Kortrijk gaat het weer richting centrum van het land.

Voor spotters is dit een unieke kans om het vrachttoestel nog eens in actie te zien. De C-130 is een transportvliegtuig dat ook vaak is ingezet voor humanitaire missies.

Gevleugeld icoon

"In december 2021 nemen we met ons land afscheid van een gevleugeld icoon", zegt de Luchtmacht.

"Na bijna 50 jaar trouwe en vooral intense dienst legt de C-130 Hercules van onze Belgische Luchtmacht haar vleugels neer. Dit afscheid kan en mag niet onopgemerkt passeren. Op 17 december passeert de ‘Farewell Flight’ een aantal Belgische landmarks, zoals het Atomium, de kust, … en brengt ze een ook laatste groet aan de eenheden van de Luchtmacht en enkele civiele en militaire vliegvelden."

