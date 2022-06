Laatste dagen van Sint-Andreasinstituut op de Garenmarkt zijn geteld

In heel wat middelbare scholen zitten de examens er op. In Brugge betekent dat voor de leerlingen van het Sint-Andreasinstituut ook het definitief afscheid van hun schoolgebouw.

Aan de Garenmarkt moet straks het nieuwe museum BRUSK verrijzen. Al wat nog bruikbaar is uit de oude gebouwen, helpen de leerlingen mee weghalen.

En 143 jaar onderwijs op deze plaats aan de Garenmarkt verdwijnt, dan mag je al wat dozen vullen. Kristof Dewaele, directeur Sint-Andreasinstituut: "Het is inderdaad een zootje. Je merkt dat je als school in al die jaren heel wat materiaal verzamelt. Hier staat heel wat IT-materiaal. We kunnen heel wat hergebruiken. Maar er liggen ook zaken tussen die onze leerlingen niet eens meer kennen. Zoals floppy disks."

600 bankjes en stoelen. Kluizen en lockers. IT-materiaal. Een 25-tal borden en beamers. Het zijn de leerlingen ouder dan zestien die, ook begin volgende week nog, helpen alles te verzamelen en verhuizen. Nog niet meteen naar de nieuwbouw, aan de Jakobinessenstraat. Eerst krijgt de school een tussenstop, aan de Abdijbekestraat, waar er tot Pasen 2023 in mobiele units wordt lesgegeven. "In die mobiele units zullen ongeveer 350 leerlingen les krijgen. Daar zijn negentien klaslokalen voor. Voor de humaniora zijn er aanvullend in de Giststraat nog een zestal lokalen."

