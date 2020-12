Laatste corona-afdeling sluit in woonzorgcentra Kortrijk

Zorg Kortrijk kan de laatste corona-afdeling in zijn woonzorgcentra sluiten. Dat meldt de stad.

Niemand van de bewoners toont nog symptomen en daarmee is de uitbraak binnen de woonzorgcentra van Zorg Kortrijk achter de rug. In totaal blijven nog slechts twee besmette bewoners over.

Op het hoogtepunt van de tweede corona-uitbraak in de woonzorgcentra van Zorg Kortrijk moesten verschillende corona-afdelingen worden opgezet in woonzorgcentra. Ondertussen kan de laatste corona-afdeling nu worden gesloten.

Nog maar 2 bewoners besmet

Momenteel zijn nog slechts twee bewoners besmet. Ze hebben geen symptomen en verblijven in isolatie. Wel blijft de afdeling stand-by voor als er weer meer dan twee besmettingen zijn. Bij het personeel is er momenteel één besmetting. Die persoon zit thuis in isolatie.

Sneltesten tonen nut

Om besmettingen in woonzorgcentra te vermijden, werkt Zorg Kortrijk met sneltests voor bezoekers. Daarbij lieten al zo'n 200 bezoekers zich testen en konden al twee positieve gevallen eruit worden gefilterd. "We hopen binnen enkele weken volledig coronavrij te zijn in alle vijf woonzorgcentra van Zorg Kortrijk", klinkt het.