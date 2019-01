Daniel Kinget is overleden. Hij was van 1959 tot 1970 burgemeester van Zoutenaaie. Daniel werd 94.

Op 21 januari is Daniel Kinget overleden. Hij was de laatste burgemeester van Zoutenaaie, in die tijd de kleinste zelfstandige gemeente van het land. Kinget was tot 1970 burgemeester van het dorpje. Hij nam die taak in 1959 over van zijn vader Oscar.

Zoutenaaie moet nu afscheid nemen van de man die de kleine gemeente richting de fusie met Veurne heeft geloodst. Hij wordt op zaterdag 26 januari om 10.30 uur begraven in de Sint-Pieterskerk in Lo.