Laatste afscheid van Jef Braeckevelt

Om 10u30 is in de Heilige Familiekerk in Waregem de begrafenisplechtigheid gestart van Jef Braeckevelt. De voormalige ploegleider overleed vorige week dinsdag na een slepende ziekte. Hij werd 76.

Braeckevelt debuteerde in 1964 als ploegleider en bleef 45 jaar in het peloton. Vanaf 1989 tot 2002 zat de West-Vlaming aan het stuur bij Lotto, waar hij met onder meer Andrei Tsjmil talrijke successen boekte. Hij overtuigde (de betreurde) Serge Baguet in 2000 tot een comeback waarna die een jaar later een Tourrit won en aan de finish een huilende Braeckevelt in de armen viel. Na zijn vertrek bij Lotto ging Braeckevelt aan de slag bij Marlux en later Chocolade Jacques en Jartazi.

In 2009 nam hij als ploegleider bij Katusha afscheid van het wielrennen.

