Laat je oude jeans 'hacken'

In Kortrijk is gisteravond 'Hack your jeans' gelanceerd, een initiatief van textielbedrijf European Spinning Group (ESG) uit Spiere en Jules Clarysse NV uit ¨Pittem.

In een etalage in winkelcentrum K in Kortrijk wordt het verhaal verteld van de meer dan 15 partners van Hackyourjeans, die allerlei producten maken op basis van oude jeans, bijvoorbeeld een handdoek of een servet. Op de Grote Markt in Kortrijk staat een kiosk die de problematiek aankaart.

Julie Lietaer (ESG): "Textiel is helaas een van de meest vervuilende sectoren ter wereld. Dus wij proberen met West-Vlaamse KMO’s en wereldwijde bedrijven de afvalberg te verkleinen. Hackyourjeans is eigenlijk echt het concept van 'we nemen jullie oude jeans terug'. En we gaan er iets geks mee doen. Hacking, we gaan het gaan herwerken, gaan hervormen tot een nieuw product. Wij gaan echt afvalmateriaal herwerken tot een hoogwaardig product."