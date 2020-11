Laagste aantal ziekenhuisopnames sinds 19 oktober, bekijk hier de situatie in West-Vlaanderen

In de zeven dagen vanaf 6 tot en met 12 november waren er dagelijks gemiddeld 497 ziekenhuisopnames. Dat zijn er een kwart minder dan in de voorgaande week. Het totale aantal opgenomen patiënten is wel weer boven 7.000 gestegen, omdat minder mensen het ziekenhuis mochten verlaten. Het waren er donderdag 7.010, tegen 6.876 op woensdag. Van hen liggen 1.452 patiënten op Intensieve Zorgen.

Ook het aantal geregistreerde nieuwe besmettingen blijft dalen. Dagelijks kwamen er in de week van 3 tot en met 9 november gemiddeld 6.877 gevallen bij. Dat is bijna een halvering ten opzichte van de zeven voorgaande dagen. Sinds het begin van de pandemie zijn er in België 520.393 besmettingen geregistreerd. Het dodental bedraagt 13.891.

West-Vlaamse gemeentes in kaart

Bekijk hieronder de cijfers per West-Vlaamse stad of gemeente. De kleurschaal is dezelfde als de kleurschaal die wordt gehanteerd voor het reisadvies binnen Europa. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Oranje zit tussen de 20 en 100 bevestigde gevallen in de voorbije 14 dagen, geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 20 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.