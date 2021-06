Laagste aantal verkeersdoden in 2020, wel vaak met fietsers

Het verkeer blijft een doodsoorzaak in West-Vlaanderen. Al lag het aantal verkeersdoden in 2020 lager dan in elk van de negen voorgaande jaren. ER is ook minder goed nieuws: fietsers waren in 2020 bij uitstek de 'zwakke weggebruikers'.

Helft minder verkeersdoden dan in 2011

Eerst het 'goede' nieuws: In 2020 registreerde de politie het laagste aantal verkeersdoden in onze provincie sinds 2011. Bovendien daalt het aantal verkeersdoden in West-Vlaanderen gestaag tussen 2018 en 2020. Van 77 (2018) over 56 (2019) naar 51 in 2020. Deze evolutie is uniek in vergelijking met de andere Nederlandstalige provincies.

Ter vergelijking: in 2011 kwamen er nog 106 mensen om in het verkeer in West-Vlaanderen. Bijna tien jaar later zijn er dat 51. Nog steeds 51 slachtoffers teveel, dat zeker. Maar de daling is wel opmerkelijk.

Het aantal nachtelijke dodelijk verkeersongevallen is sterk gedaald in 2020 (12) in vergelijking met 2019 (25) en 2018 (18). De top 3 van de meest voorkomende oorzaken in 2020 zijn:

- verkeerde plaats op de weg (44 %)

- geen voorrang verlenen (38%)

- overdreven of onaangepaste snelheid (34 %)

Heel vaak fietser betrokken

Er is ook minder goed nieuws: de betrokkenheid van de fietser scoorde nog nooit zo hoog. In 46 % van de dodelijke verkeersongevallen was een fietser (23) betrokken. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2019. In 2018 waren dit er 20.

Opvallend, alle dodelijke fietsongevallen gebeurden:

- overdag

- bij droog weer (Het recreatieve en sportieve fietsen bij mooi weer verklaart dit fenomeen)

- 70 % op een rijbaan zonder wegmarkeringen, dit is een significante stijging ten opzichte van 2019 ( 64 % ) en 2018 (40 %).