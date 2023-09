Laagspanningsnet van Ingelmunster wordt als eerste opgewaardeerd: 'nodig om problemen te voorkomen'

In Ingelmunster is Fluvius gestart met de allereerste werken om in Vlaanderen het laagspanningsnet op te waarderen. Het plan ‘netwerken voor morgen’ moet over een periode van tien jaar bijna de helft van de huidige 230-volt kabels omvormen naar 400 volt.

Dat is noodzakelijk om het elektriciteitsnet niet te overbelasten, nu er meer en meer elektrische wagens en zonnepanelen komen. Björn Verdoodt, woordvoerder Fluvius: "We moeten de komende tien jaar 40 procent van het elektriciteitsnet gaan versterken. Dat heeft te maken met de komst van elektrische wagens, nog meer zonnepanelen, warmtepompen, en de nieuwe noden in het bedrijfsleven."

In heel Vlaanderen moet zo’n 36 500 km aan elektriciteitskabel vervangen worden. 1 op 3 elektriciteitscabines krijgt een upgrade. Het hele transitieplan kost Fluvius 4 miljard euro. "We hebben voor elke gemeente, ook voor Ingelmunster, in kaart gebracht hoe de toestand van het elektriciteitsnet vandaag is. Ook hoe het over tien jaar zal zijn, met alle technologie, als we niets doen. En dan hebben we een plan gemaakt hoe we ervoor kunnen zorgen dat we over tien jaar niet in de problemen komen."

In Ingelmunster gaat het om 106 km kabels die de komende tien jaar heraangelegd moeten worden.