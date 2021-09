La vie est belle wint eerste BIoVLAM-prijs

In februari lanceerde VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) een oproep naar alle erkende biobedrijven in Vlaanderen om zich in te schrijven voor de BioVLAM. De vakjury, voorgezeten door Ignace De Roo, voorzitter van de Sectorgroep Bio bij VLAM, selecteerde vijf genomineerden. La vie est belle wint de prijs voor innovatie in eiwitrijke, vegetarische maaltijden. "Het bedrijf uit Oostkamp lanceert een basisproduct voor een vegetarische maaltijd. Het is een biologisch eiwitrijk ingrediënt dat je als consument op je eigen manier kan gebruiken", stelt VLAM.

La vie est belle heeft een sterke relatie met biologische landbouwers, werkt samen met lokale partners en vertrekt in zijn werking steeds vanuit de biofilosofie. Er werken verschillende generaties samen in het bedrijf, ze werken samen met een maatwerkbedrijf en er wordt een duurzaam personeelsbeleid gevoerd waar mensen centraal staan. De winnaar van de BioVLAM wordt gedurende één jaar de ambassadeur voor de biosector van VLAM.