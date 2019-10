La Folia slaat brug tussen kunst en psychiatrie

In de Spil in Roeselare loopt nog tot en met zondag La Folia. Dat is een festival dat bruggen slaat tussen kunst en psychiatrie.

Er is theater, beeldende kunst, film en nog tal van andere kunstvormen die de taboes willen doorbreken. Alles wat er te zien en te beleven valt is bedoeld voor een ruim publiek en dus niet enkel voor patiënten of mensen uit het werkveld. La Folia wil vooral mooi zijn.

Annelies Vancraeynest, De Spil: "Mensen denken vaak: psychiatrie, oei het staat te ver van mij, of het komt te dichtbij. Ik kan alleen zeggen, kom eens proeven. Het laten dichtbij komen, kan zo mooi zijn. Het is een festival dat gewoon heel mooi is."

Zaterdag en zondag is er nog de theatervoorstelling ‘Nobody's Perfect’ met een inkijk in de wereld van de psychiatrie met begeleiders en jongeren van Kliniek St-Jozef in Pittem.