"Kwetsbare jongeren in de kou door personeelstekort"

De leidende ambtenaren die de nota hebben geschreven, baseren zich op een werklastmeting van consultancybureau Deloitte.

Daaruit blijkt dat het agentschap eigenlijk 596 jeugdconsulenten nodig heeft om al het werk gedaan te krijgen, terwijl er in de realiteit maar 416 zijn. Dat is een tekort van 180 mensen, of 43 procent. Dat schrijf het Nieuwsblad.

"Niet langer een dossier"

Consulenten hebben de taak om jongeren in opdracht van een jeugdrechter of in overleg met de familie te begeleiden naar een plaats in een jeugdinstelling of naar andere vormen van hulpverlening. Zoals in vzw Oranjehuis in Kortrijk, waar onder meer jongeren die de gevangenis verlaten hebben, terecht kunnen.

In vzw Oranje loopt nu een nieuw project 'Ju.Wel' dat jongeren aan het werk helpt. "Ik ben niet langer een dossier", klinkt het bij een jongeman die sinds kort aan het werk is na een lange tijd op het slechte pad te zitten. Minister Crevits en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne waren er vandaag op bezoek.

"Ze riskeren fouten te begaan"

In veel gevallen zorgt het voor frustraties, omdat jeugdconsulenten voortdurend op wachtlijsten en plaatsgebrek botsen. Maar door het personeelstekort is het nu helemaal onwerkbaar geworden, zegt het agentschap Opgroeien. "Ze vrezen dat ze alle dagen riskeren fouten te begaan."

Extra personeel

Volgens de christelijke vakbond ACV sleept het probleem al heel lang aan, maar is dat de voorbije jaren helemaal ontspoord. "Doorheen de jaren is er wel personeel bijgekomen, maar telkens te weinig", zegt vakbondssecretaris Tijl Reusen. "Daardoor blijven we achterophinken."

Minister Crevits meldt dat er de voorbije jaren al 55 extra mensen zijn bijgekomen. Donderdag is een overleg gepland met de directie en de vakbonden. "We zijn allemaal bereid om constructief mee te zoeken naar oplossingen", zegt Crevits.