Kwetsbare chronisch zieken krijgen gratis griepvaccin

Zo'n vaccin is belangrijk, dit jaar nog meer dan anders. De overheid biedt de vaccins aan, maar niet iedereen maakt ervan gebruik. Een kleinere groep zet moeilijk de stap naar de huisarts, ondanks hun problematiek. Soms kampen ze met financiële problemen of andere drempels.

In een eerste fase richt de campagne zich op zo 508 50-plussers uit Oostende en Bredene met een laag inkomen en die een heel jaar lang geen enkele keer in contact kwamen met een arts. Deze week worden ze allemaal gevaccineerd op verschillende locaties. Zoals vandaag in het Oostendse OC De Schelpe. Ze werden gecontacteerd en uitgenodigd door de ziekenfondsen.