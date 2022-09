September is traditioneel nog een vrij drukke maand in het triatlon. Een klassieker is de kwarttriatlon van Ieper: de Eskimoo Triatlon, in Flanders Fields.

Het zwemnummer is er dit jaar in het zwembad, niet in de vesten omdat het waterpeil te laag staat en er gevaar is voor blauwalgen. Dat deert de winnaar allemaal niet. Jasper Sabbe is duidelijk de sterkste bij de mannen. Bij de vrouwen wint Ine Couckuyt de wedstrijd. Ze valt in de armen van haar vriend Viktor Benschop, die tweede is bij de mannen. Een uitgebreid verslag zie je hier in Sport West Extra.