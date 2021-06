Kwart van de bushaltes in Westhoek dreigt te verdwijnen

Meer dan een kwart van de bushaltes in de Westhoek dreigt te verdwijnen in het nieuwe netplan van De Lijn.

Dat blijkt uit cijfers die oppositiepartij Vooruit opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Verontrustend, vindt het Brugse parlementslid Annick Lambrecht. Volgens haar is er grote onzekerheid over het alternatief en de middelen. "In Ieper alleen bijvoorbeeld verdwijnen er 78 bushaltes verdwijnen. Men wil dit opvangen door privémaatschappijen maar dat systeem staat helemaal niet op punt."

De Lijn wil lege bussen vermijden en schrapt daarom minder drukke haltes ten voordele van drukkere lijnen. Dit is geen besparing, benadrukt het kabinet van de minister in een schriftelijke reactie. Integendeel. Voor de Westhoek zijn extra middelen voorzien. Minister Peeters: " We staan aan vooravond van één van de grootste veranderingen, met focus op het aanbod. We zetten hard in waar de vraag naar openbaar vervoer het grootst is: voor meer en stiptere bussen. Elders gaan we voor vervoer op maat, met een buurtbus of collectieve taxi bijvoorbeeld. Maatwerk, dus."

Nog niets definitief

De minister wijst erop dat de lijst van de bedreigde bushaltes samen met de steden en gemeenten is opgemaakt. En dat er ook nog niets definitief is beslist.