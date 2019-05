In het vogelopvangcentrum van Oostende worden vijf meeuwenkuikens verzorgd die eerder op een broedeiland op de Spuikom zijn geboren.

Ze werden enkele dagen geleden gestoord door twee kwajongens. Die zwommen van de oever naar zo'n broedeiland en gooiden er met eieren en kuikentjes. Daardoor is de kolonie zwaar in paniek geraakt. Veel eieren zijn gesneuveld en kokmeeuwfamilies zijn uit elkaar gerukt. De politie is op zoek naar getuigen die de jongens hebben gezien. De vijf geredde kuikentjes stellen het overigens goed en sterken goed aan.