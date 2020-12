KVO en vrijwilligers brengen zieke kinderen speelgoed

In het AZ Damiaanziekenhuis in Oostende hebben spelers van KV Oostende samen met vrijwilligers speelgoed uitgedeeld aan kinderen in het ziekenhuis.

Een jaarlijks initiatief, maar door corona loopt alles ietsje anders. Kinderen een hart onder de riem steken in deze moeilijke periodes is nu extra belangrijk.

"December is een moeilijk maand. Er is de Sint, Kerst, Nieuwjaar, Iedereen wil thuis zijn, in zijn eigen bubbel. Het is sowieso niet leuk om op een afdeling te liggen", zegt Stijn De Bruycker van de vzw Stisa

De spelers van KVO en de vzw Stisa hadden een ontmoeting met zo'n 15 kinderen op de afdeling acute pediatrie. Met geschenken hebben ze hen goede moed gewenst.