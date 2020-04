KVO bevestigt nu zelf: "Deal met PMG is rond"

Vorige week had het Oostendse stadsbestuur al gesproken over "witte rook voor de toekomst van KVO". Nu bevestigt de club ook officieel de getekende overname door het Amerikaanse Pacific Media Group.

De mededeling op de website van KVO is summier maar duidelijk: "KVO is verheugd officieel te kunnen meedelen dat Frank Dierckens deze week een definitieve overeenkomst heeft getekend met een Amerikaanse investeringsgroep omtrent de overname en investering in onze voetbalclub KV Oostende.

Hiermee is de toekomst van KV Oostende verzekerd. Momenteel wordt sereen en hard gewerkt aan ons licentiedossier dat maandag 4 mei zal worden voorgelegd aan het BAS. Na het behalen van de licentie zal uitgebreider gecommuniceerd worden."

Overnameproces duurde lang

Half januari kon KVO-voorzitter Frank Dierckens meegeven dat de overname door PMG voor 95% rond was. Hij was zo uit een interne strijd gekomen met de overnemer die hij zelf naar voren geschoven had. Maar de ontbrekende 5% bleken moeilijker rond te krijgen dan gedacht. De overname leek spaak te lopen op onderhandelingen met Alychlo, de investeringsmaatschappij van Marc Coucke die met de NV Stadion nog steeds eigenaar is van het KVO-stadion. Half maart verlieten de Amerikanen de onderhandelingstafel. KV Oostende haalde bijgevolg ook zijn licentie niet en moet die nu op 4 mei behalen voor het BAS. Een bemiddelende rol van het stadsbestuur bracht de partijen weer rond de tafel, met succes.

