KVK-spelers: “Het is oké om niet oké te zijn”

De maatregelen gekoppeld aan de pandemie zijn een uitdaging voor ieders mentaal welbevinden. Daarom lanceren gezondheidsvereniging Logo Leieland en KV Kortrijk een videoboodschap. In het filmpje moedigen Kristof D'Haene, Marko Ilic, Faiz Selemani, Trent Sainsbury, Muhammed Badamosi in verschillende talen aan om te praten over negatieve gevoelens of hulp te zoeken. “Praat erover en als die stap te groot is kan je altijd terecht op kzitermee.be om de weg naar hulp te vinden”. Er heerst nog altijd een groot taboe rond mentale gezondheid. Zowel in het voetbal als in het maatschappelijke leven. “Het is opmerkelijk dat praten over fysieke blessures makkelijker is dan aangeven dat het mentaal even niet goed gaat”, klinkt het bij Logo. “Een voetballer kan een knieblessure oplopen, maar net zo goed depressieve gevoelens hebben. Het verschil is dat het ene bespreekbaar is, en het andere veel moeizamer. Bijna 60% van wie psychische problemen heeft, zwijgt en zoekt daarvoor ook geen hulp. Omwille van schaamte of "ik wil ze er niet mee lastig vallen" of nog andere redenen. Nochtans verdienen deze problemen zorg en aandacht. Daarom is het probleem durven benoemen een eerste belangrijke stap om je beter te gaan voelen.”