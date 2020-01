KVK kreunt maar houdt stand op Bosuil

Goed begin, daarna pompen

KV Kortrijk liet zich bij de aanvang niet wegzetten en rukte op richting het doel van Bolat, maar gevaarlijk waren de bezoekers niet. Antwerp wachtte het openingskwartier af maar schakelde dan twee versnellingen hoger in de pressing. The Great Old zette niet alleen hoog druk maar drukte KVK voor de rest van de eerste helft gewoon vast op de eigen helft.

Jakubech als een muur

Ook kansen bleven niet uit. Rond het half uur kon Antwerp tot driemaal toe scoren in dezelfde fase maar Jakubech stond pal op een kans van Mbokani, in de herneming stond telkens een KVK-verdediger in de baan van de bal. Antwerp zette zijn overwicht om in hoekschoppen en dreigde voortdurend maar KV Kortrijk haalde toch de rust met 0-0. Een groot aandeel in die 0 lag ook bij Jakubech die zich erg betrouwbaar toonde.

Na de rust kwam de thuisploeg zoals verwacht erg gedreven uit de kleedkamer. Refaelov kreeg al snel een mooie kans op vrije trap. Weer haalde Jakubech de bal uit de hoek. vander Bruggen kon nadien nog net wegwerken voor de neus van De Laet. Antwerp kreeg meer dan 20 kansen, maar scoren lukte niet. (Lees verder onder de foto)

Lamkel Ze de schlemiel

Toch leek de 1-0 in de maak na dik 50 minuten. Golubovic ging in de fout met een te late ingreep in de zestien, de scheids wees terecht naar de stip. Niet Mbokani of Refaelov maar Lamkel Ze eiste de bal op. Arrogant nam hij de strafschop, maar Jakubech lag in de juiste hoek en keerde de elfmetertrap. Het leek een keerpunt in de partij.

Stojanovic met de 0-1

KV Kortrijk had tot dan toe nog geen enkele kans gecreëerd, Bolat kende een werkeloze avond. Kortrijk kon na de gemiste strafschop echter wat meer in de wedstrijd komen. Tuta mocht oprukken en vrij inspelen naar Mboyo. Die legde af op Stojanovic die in twee keer voorbij Bolat raakte. Een erg efficiënt KVK kwam zo 0-1 voor. (Lees verder onder de foto).

Tweemaal doelhout

Plots brak de wedstrijd meer open. Kortrijk ontsnapte uit even de omknelling van de thuisploeg. Vander Bruggen vuurde van op dertig meter een kruisraket af, op de lat. Aan de overzijde kwam Antwerp dicht bij de verdiende gelijkmaker, maar de paal hield Kortrijk nog overeind.

Mbokani door buitenspelval

De 1-1 kwam er toch, tien minuten voor affluiten. Mbokani glipte aalvlug door de buitenspelval en fusilleerde Jakubech van dichtbij. Even was er nog twijfel omdat de grensrechter gevlagd had, maar de VAR keurde het doelpunt terecht goed:1-1.

Selemani met 1-2 aan de voet

Antwerp pompte zich met een slotoffensief nog naar een verhoopte zege, maar dat lukte niet meer. Meer nog, KV Kortrijk kreeg nog dé kans op 1-2 op de counter. Selemani spurtte alleen op Bolat af maar viseerde ongelukkig de paal. Al bij al overleefde KVK en mag het in de return op 6 februari hopen op een tweede bekerfinale.