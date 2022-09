KV Oostende vraagt aandacht voor strijd tegen zwerfvuil

Zaterdag is het World Clean Up Day, waarbij ze wereldwijd aandacht vragen voor de strijd tegen zwerfvuil. Een problematiek die KV Oostende als kustploeg ook niet koud laat. De spelers gingen vandaag het strand op om het zwerfvuil op te ruimen.

Bij zwerfvuil op het strand denken we meteen aan toeristen die massaal hun afval achterlaten. Maar dat is maar een deel van de problematiek. Want er komt ook flink wat afval uit zee. De spelers van de A-ploeg en de jeugdspelers van KV Oostende gingen onder begeleiding van de Proper Strand Lopers op zoek naar zogenoemde nurdles, piepkleine stukjes plastic.

Sean Huwel, Propere Strandloper: "Vandaag ligt er niet veel op het strand, maar we vinden wel veel nurdles. We hebben er toch al een handvol kunnen rapen. Dat is de basisgrondstof van plastic. Di spoelen massaal aan omdat het springtij is geweest.

Brecht Capon: "Ik heb de indruk dat het wel verbetert, maar soms blijft het pijnlijk om te zien. Hopelijk kunnen acties zoals deze mensen bewuster maken. Ja, er zijn ook enkele jeugdploegen om te helpen. Voor hen is het interessant om bewust te worden van het vuil dat achtergelaten wordt op het strand, hoe we dat proper houden, en hoe belangrijk dat is voor het milieu."