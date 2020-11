KV Kortrijk speelt 5-5 gelijk in knotsgek duel tegen Beerschot

KV Kortrijk en Beerschot hebben zaterdagavond op de twaalfde speeldag in de Jupiler Pro League na een knotsgek duel een 5-5 gelijkspel afgeleverd. Beerschot incasseerde in het Guldensporenstadion de gelijkmaker diep in de toegevoegde tijd en liet zo de kans liggen om Charleroi van de...

Een 5-5 gelijkspel bleek het finale verdict na een absurde wedstrijd met een waanzinnig scoreverloop. Kortrijk had een blitzstart genomen en na acht minuten stond het al 2-0, na treffers van Michiel Jonckheere (1') en Faïz Selemani (8'). Nog voor de rust scoorden de bezoekers van het Kiel via Pierre Bourdin echter de aansluitingstreffer en zo maakten ze er opnieuw een wedstrijd van.

Voorsprong op twee minuten

Twee knotsgekke minuten na rust waren voldoende om de bezoekers voor de eerste keer op voorsprong te zetten in het Guldensporenstadion. Eerst lukte Raphael Holzhauser van op de stip de gelijkmaker, een minuut later was Tarik Tissoudali er al met de 2-3. Beerschot op voorsprong dus, maar KVK bewees zijn veerkracht en kwam net voor het uur opnieuw op gelijke hoogte met een strafschopdoelpunt van Ilombe Mboyo.

Na 68 minuten bracht Habib Guèye de thuisploeg opnieuw op voorsprong. De bezoekers hadden echter nog een slotoffensief in huis en na de gelijkmaker van Pierre Bourdin, zijn tweede van de avond, een kwartier voor affluiten, maakte Frédéric Frans er twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd 4-5 van.

Op de valreep gelijk

Beerschot zat op rozen, maar slikte toch nog de gelijkmaker. Diep in de toegevoegde tijd klapte de buitenspelval niet dicht bij een stilstaande fase en kon Trent Sainsbury profiteren om er nog 5-5 van te maken.

Door het puntenverlies laat Beerschot na om de leiding over te nemen van Charleroi, dat vrijdag de speeldag opende met een 3-3 gelijkspel in Mechelen. Na twee wedstrijden werd er dus al zestien keer gescoord op deze speeldag. Beerschot heeft nu 22 punten, eentje minder dan Charleroi, dat ook nog een wedstrijd minder gespeeld heeft. KV Kortrijk is met zestien punten negende.