KV Kortrijk en Cercle Brugge krijgen geen straf voor spreekkoren

KVK verscheen voor het tuchtorgaan wegens vijandige gezangen vanuit de supportersvakken in de thuismatch tegen Moeskroen (13 december). Vlak na de pauze scandeerde een klein groepje supporters van de Kerels de leuze "Les Wallons c'est du caca". Dat duurde slechts enkele seconden, waardoor de Geschillencommissie HB oordeelde dat er "in casu niet gesproken kan worden van een spreekkoor". Het Bondsparket eiste 1.500 euro boete, maar KV Kortrijk ontsnapte zonder straf.

Cercle Brugge werd dan weer vervolgd in twee verschillende dossiers. Er hing de rode lantaarn in totaal een boete van 5.000 euro boven het hoofd voor spreekkoren thuis tegen Zulte Waregem (21 december) en op bezoek bij KV Kortrijk (26 december). In beide gevallen schreeuwden een aantal Brugse supporters "maffia" en "dief", omdat ze het niet eens waren met een scheidsrechterlijke beslissing. De Geschillencommissie HB bestempelde die gezangen als satirisch en vindt dat een scheidsrechter, als persoon die met de publieke opinie wordt geconfronteerd, die kritiek moet kunnen dulden.