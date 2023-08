KV Kortrijk biedt Kristiyan Malinov onderdak tot 2025

De 29-jarige Malinov maakte midden 2020 de overstap van CSKA Sofia in zijn thuisland en was drie seizoenen aan de slag aan Den Dreef. Hij kwam in totaal 70 keer in actie voor OHL en lukte twee treffers. In 2023 verloor hij zijn basisplaats in het team van Marc Brys. Zijn laatste speelminuten dateren van 10 maart tegen Charleroi, toen hij in de slotfase mocht invallen.

Voor KVK is Malinov al de achtste inkomende transfer deze zomermercato. Eerder werden Abdoulaye Sissako en Thierry Ambrose al opgepikt bij degradanten Zulte Waregem en KV Oostende, werden Isaak Davies en Sheyi Ojo (beiden Cardiff), Martin Wasinski (Sporting Charleroi) en Lynnt Audoor (Club Brugge) gehuurd en werd Raul Oprut uit Roemenië weggehaald.

De Kerels kamperen met twee gemaakte goals en tien tegendoelpunten na drie speelrondes puntenloos op de laatste plaats in de tussenstand van de Jupiler Pro League.