Kuurnse wint prijs met onderzoek dat oude moordzaken kan oplossen

De Kuurnse wordt bekroond voor haar onderzoek op het mannelijk Y-DNA, waarmee een doorbraak kan worden bereikt in oude moordzaken, bijvoorbeeld in de zaak van Ingrid Cackaert, die in 1991 vermoord werd in Knokke-Heist.

Sofie Claerhout wist de jury te overtuigen met haar onderzoek op het mannelijk Y-chromosoom, het enige stukje DNA dat bijna onveranderd wordt doorgegeven van vader op zoon. Dat laat toe om jarenlang vastgelopen moordzaken toch nog op te lossen via grootschalig verwantschapsonderzoek. Er kan namelijk relatief eenvoudig op zoek worden gaan naar dichte en verre familieleden van de onbekende dader.

Kan er zo een doorbraak komen in de zaak Cackaert?

Ingrid Cackaert, een 26-jarige zakenvrouw, werd op 16 maart 1991 gevonden in de trappengang van haar appartement aan het Heldenplein in Knokke-Heist. Ze was vermoord met 62 messteken. De politie vond geen enkel spoor van de dader. Er bestaat nochtans een DNA-staal van de dader, want hij liet een bebloede handafdruk achter op de deur van het appartement. “Door dat Y-DNA kan je op zoek gaan naar dichte en verre familieleden van onbekende daders. Het kan dan gaan om een broer of een neef, maar even goed om een ver familielid," zegt Sofie Claerhout. "Zo kan je de stamboom reconstrueren en inschatten hoeveel generaties er tussen het gevonden DNA en de match zitten om zo de dader gericht op te sporen."

De Belgische wetgeving staat wel nog altijd dit soort onderzoek in de weg. Een DNA-verwantschapsonderzoek mág hier nog niet. Tot een doorbraak in de zaak Cackaert kan het voorlopig dus nog niet komen.

FWO-er @SofieClaerhout (@KU_Leuven) gaat ook aan de haal met de gouden micro en wint dus de Vlaamse #phdcup 2021 (@SciMingo) Proficiat! Wat een spannende finale. Ook gefeliciteerd aan alle andere deelnemers met hun fantastische presentaties! pic.twitter.com/NjKCid15tI — FWO (@FWOVlaanderen) October 11, 2021