Binnen twee jaar starten de Leiewerken in Kuurne. In een eerste fase zal de Kuurnebrug verhoogd worden.

De werken moeten zeker in 2022 beginnen, anders gaan de Europese subsidies die toegekend waren, verloren. In de eerste fase wordt de Kuurnebrug verhoogd. De brug wordt dus niet vervangen door een nieuw exemplaar, zoals aanvankelijk gedacht. Ook de aanloophellingen zullen een make-over krijgen. Daarna wordt, ten vroegste in 2025, de Leie verbreed. Kuurne kreeg ondertussen ook bevestiging dat de jachthaven langer in de gemeente mag blijven.