Kuurne zet fors in op sociale woonprojecten

Dat doet ze samen met de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Gift Eigen Hulp. De Vlastuin is een nieuwbouwproject van 34 sociale huurappartementen in het centrum van Kuurne. Daarvan is de bouw voorzien in 2021. Ook de sociale gezinswoningen in de Vlasbloem- en de Kasteelstraat zijn aan vernieuwing toe. De komende jaren worden 51 woningen gesloopt en vervangen door 88 duurzame woningen. Het project Kasteelwijk zal vermoedelijk 15 miljoen euro kosten.

Studie Spijker en Schardauw

Spijker & Schardauw bestaat uit 153 woningen, goed voor ongeveer een derde van het sociaal patrimonium van Kuurne. De site wordt vervangen en verdicht. De bebouwde oppervlakte zou er gereduceerd worden, het aantal woningen varieert tussen 155 en 170. Daarover is een voorstudie in de maak.