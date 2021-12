Kuurne in vuur en vlam voor De Warmste Week

14.000 vlammetjes, een voor elke Kuurnenaar, zorgen voor een schouwspel op de Teletubbieberg. Gemeente Kuurne, Groep Ubuntu en vzw Kadala sloegen de handen in elkaar voor De Warmste Week.

In de Groene Long staat Kuurne in vuur en vlam ten voordele van De Warmste Week. Dit jaar werkt het project rond het thema ‘kunnen zijn wie je bent’. Dat is ook belangrijk voor onder andere de gemeente Kuurne, Groep Ubuntu en vzw Kadala. Daarom kan iedereen op 18 december tussen 10 uur en 16u30 langskomen om de 14.000 vlammetjes te bewonderen.

Naast het schouwspel kan je ook een vlammetje kopen voor 2,50 euro ten voordele van De Warmste Week. Het keramiekatelier van Groep Ubuntu heeft die de voorbije maanden gemaakt. Mensen met een beperking maakte samen met hun coach de vormen in klei, zetten ze op een sokkel, bakten de klei en schilderden elke vlam. Op verschillende plaatsen in Kuurne kan je zo’n vlam ook kopen.