Kuurne viert 900-jarig bestaan met eigen hymne

Naar aanleiding van de verjaardag van de gemeente liet Kuurne een officiële hymne componeren door de Kuurnse componist José Wylin. Het is een compositie die heel filmisch aanvoelt met, hoe kan het ook anders, balkende ezels. "De hymne gaat over trots. Er zit een klein pauzemoment in, waar je zelfs de ezels hoort balken. Het gaat over trots zijn, gelukkig zijn, ezel zijn, kortom het weerspiegelt Kuurne als een warme gemeente", vertelt burgemeester Francis Benoit trots.

Meer dan 50 evenementen

Een hymne is een ode, een verheven loflied en in dit geval voor het 900-jarig bestaan van Kuurne. Er komen dit jaar meer dan 50 evenementen aan om de verjaardag van de gemeente te vieren, van sportwedstrijden tot herdenkingen. Op die officiële evenementen mag het weerklinken van de Kuurnse hymne niet ontbreken.