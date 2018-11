Huidig OCMW-voorzitter Bram Deloof wil het geestelijk welzijn van de Kuurnenaar verbeteren, ondermeer door hen naar verenigingen te leiden. ‘Want’, klinkt het, ‘wie onder de mensen is, voelt zich gelukkiger.’ Woensdag is marktdag in Kuurne, een ideale gelegenheid dus om te peilen naar het bruto gemeentelijk geluk in de Ezelsgemeente.