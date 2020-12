Daar zullen wielrenners individueel of in groep terecht kunnen om op een veilige manier de nodige koersvaardigheden onder de knie te krijgen, met de nodige hindernissen die je aantreft op de Vlaamse wegen. Ook bijvoorbeeld kasseien. Peter is Eli Iserbyt, meter is Lieselot Decroix. De werken zouden in september volgend jaar starten.

De hippodroomsite zal de komende jaren veel andere functies zal krijgen. Er komt onder meer ook een nieuwe gemeenteschool.