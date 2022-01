Kuurne kiest nieuwe jongere van het jaar: Thibaud Despriet

Thibaud Despriet studeert industrieel ingenieur – informatica. Naast zijn studies is hij leider van KSA Leiezonen en een digitale humorist. "Hij is de jongere die op sociale mediapagina’s als “Ge zijt van Kuurne oje” voor de humoristische noot zorgt vanuit de invalshoek jongeren. Of het nu is als verklede pastoor of gamer of student in Gent – hij tovert overal een glimlach op ieders lippen."

Iedereen kon de uitslag live meevolgen op sociale media. De vijf genomineerden kregen diverse sterren per stemming: Thibaud Despriet (2733 sterren), Sien Dierick (2627 sterren), Jurian Herreman (2324 sterren), Jarne Verschelde (2155 sterren) en Birger Lemey (1801 sterren).

(Lees verder onder de foto.)

Elke genomineerde kreeg twee flesjes Ezelsbier en een champagnefles vol chocolade. De winnaar ontving een trofee, een ezel in pluche en een partybox. Deze wordt na de examens geleverd en daar kan Thibaud dan samen met zijn vereniging en vrienden van genieten.

Burgemeester en schepen van Jeugd Francis Benoit: “Als gemeente Kuurne houden we vast aan de titel jongere van het jaar. We maken hier een duidelijk statement dat zij een belangrijke groep zijn die elke dag onze gemeente kleurt. Bovendien zijn ze een doelgroep die enorm door de maatregelen wordt getroffen. Deze titel is voor iedereen – voor elke jongere. Maar met de nominaties gaat de titel ook symbolisch naar iemand die zich ten volle inzet."