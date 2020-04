Kuurne hijst de vlag tegen corona

Kuurne hijst letterlijk de vlag in de strijd tegen het coronavirus. Er komen in de drie woonkernen tientallen vlaggen om de bevolking te ondersteunen, en te bedanken voor hun vele initiatieven.

De eerste vlaggen zijn gisteren gehesen op het marktplein van Kuurne. Later komen er ook nog in Sint-Katarina, Sint-Pieter en andere plaatsen in het centrum. Op de vlag staat een ezel met een groot hart, symbolisch voor iedere Kuurnenaar die helpt of verantwoordelijkheid neemt in deze coronacrisis.

Burgemeester Benoit: Op iedere vlag staat ook een welgemeende dankjewel aan iedereen die in deze moeilijke tijden zijn steentje bijdraagt. Hiermee zijn we de eerste gemeente in West-Vlaanderen die dit doen. Vandaag volgt Damme. De vlaggen worden gemaakt door een bedrijf in Roeselare."