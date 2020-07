Kustwachtvliegtuig meet nu ook uitstoot stikstof

Deze sensor meet normaal gezien de zwaveluitstoot van schepen, maar de technologie werd uitgebreid om zo de schepen te kunnen controleren op de beperkingen die vanaf 2021 gelden voor de stikstofuitstoot boven zee. De sniffer-sensor waarmee het luchttoezichtsvliegtuig van de kustwacht is uitgerust, wordt al sinds 2016 ingezet bij de controle op milieu- en nautische overtredingen en dan vooral op het vlak van luchtvervuiling. Op 1 januari 2021 treedt in de Noordzee en Baltische Zee nu ook een emissiecontrolegebied voor stikstofoxiden in werking, waardoor schepen die vanaf 2021 worden gebouwd aan de strengste stikstofnormen moeten voldoen. Het opzet is om tegen 2040 een graduele daling te bekomen van de stikstofuitstoot. Want net zoals de zwaveluitstoot draagt ook de stikstofuitstoot bij aan de verzuring van de zeeën.

Resultaten veelbelovend

Om de monitoring van de uitstoot van schepen op zee te kunnen uitbreiden werd een gemodificeerde stikstofsensor aangekocht en geïntegreerd in het sniffer-systeem aan boord van het snuffelende luchttoezichtsvliegtuig. De eerste resultaten van de testvluchten begin juli zijn erg veelbelovend. "De controles zijn erg waardevol, omdat er geen empirische controlemethode voor deze stoffen bestaat om in de haven handhaving uit te voeren. Bovendien vergroot de nieuwe sensor ook de nauwkeurigheid van onze zwavelmetingen", verduidelijkt luchtoperator Ward Van Roy. Voor de aankoop van de sensor maakte minister van de Noordzee Philippe De Backer in 2019 een budget van 70.000 euro vrij.

