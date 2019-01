Dat moet zorgen voor meer comfort voor toeristen, tweedeverblijvers en kustbewoners. Vanaf die datum wijzigt ook de dienstregeling van een aantal buslijnen.

Die bijsturingen moeten zorgen voor een betere aansluiting met andere bussen en trams of met de trein. Ook het beter afstemmen op de lestijden in scholen of de werktijden in bedrijven, vragen van lokale overheden of langdurige wegenwerken, liggen aan de basis van de wijzigingen.

Alle aanpassingen kun je hier bekijken.