In de richting van Knokke rijden trams wel nog aan beperkte snelheid ter hoogte van Zeebrugge, wat tot lichte vertragingen leidt. Maar ook dit zou in de loop van de dag moeten verholpen raken. Gisterochtend was er een probleem met een stroomafnemer van een van de trams. Er moesten daarom urenlang herstellingswerken uitgevoerd worden. De Lijn legde dinsdag pendelbussen in tussen halte Duinse polder in Wenduine en Knokke-Station.

