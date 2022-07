Kusttram rijdt hele weekend niet tussen Oostende en Westende-Bad door storing

In beide richtingen is het bewuste traject van de kusttram onderbroken. Dat liet De Lijn rond één uur deze middag via Twitter weten. Op beelden is te zien dat verschillende trams aan het Arthur de Greefplein in Middelkerke stilstaan. Volgens andere media ligt een brand in een schakelkast ter hoogte van dat plein aan de oorzaak van de panne.

#Verstoring #kusttram

Door een technische storing is er geen tramverkeer in beide richtingen tussen Oostende Station en Westende Bad. Er worden pendelbussen ingezet. Vanaf maandag rijden de trams opnieuw. #DeLijn — De Lijn (@delijn) July 23, 2022