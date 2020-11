Kusthotels noteren dramatische bezettingscijfers tijdens herfstvakantie

De toeristische sector aan de kust kreunt onder de coronamaatregelen. Uit cijfers van Westtoer blijkt dat een groot deel van de kusthotels in het tweede deel van de herfstvakantie de deuren heeft gesloten. Hotels die wel openbleven, noteerden een bezetting van slechts 10 tot 15 procent. Enkel de toeristische verhuurkantoren noteerden wat extra boekingen. Ook hebben een aantal verhuurders van de eerste week hun verblijf verlengd.

Volgens de raming van het kenniscentrum van Westtoer komt het aantal dagtoeristen tijdens de tweede week van de herfstvakantie in totaal op 240.000 mensen. Over de hele herfstvakantie komt het aantal dagtoeristen op 725.000. Westtoer benadrukt het belang van de coronamaatregelen, maar erkent de zware economische schade voor de toeristische sector.

"Het bestrijden van het virus is de grootste prioriteit en ook in het belang van het toerisme op middellange en lange termijn. Niettemin betekenen de huidige maatregelen een groot economisch verlies voor de sector. Westtoer stelt alles in het werk om de heropstart van het toerisme in het begin van 2021 te faciliteren en te promoten", aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

