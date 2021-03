Kusthoreca wil dan toch geen terrassen tijdens paasvakantie

De horeca aan de kust ziet het niet zomaar zitten om de terrassen in de paasvakantie te openen. Liever openen ze volledig op 1 mei

Dat zijn ze gisteren tijdens een lange vergadering overeengekomen. Bart Boelens van Horeca Middenkust: "Het is qua rentabiliteit heel moeilijk, maar we hebben schrik dat het een hypotheek zou leggen op de volledige opening, We wachten nu al drie maanden en een half, het zal niet op die drie weken komen."

De horeca ziet liever geen terrassen in paasvakantie, ze willen helemaal operationeel en open zijn op 1 mei. Want anders riskeren de zaken weer de boel te moeten sluiten.

Ook bij restaurant Diplomat willen ze liever meteen helemaal open gaan, ook al duurt dat een paar weken langer en hebben ze daar een groot terras. "Het probleem zal zijn dat mensen gaan passeren, met koffie en een broodje of een take-away. Dan moeten we weer voor politie spelen. Neen voor mij is het duidelijk, alleen de terrassen openen dat gaat niet, nee", zegt Rita Nierynck van het restaurant.