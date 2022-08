Kustdrukte: alles volzet, wie wil overnachten moet naar het binnenland

De kust maakt zich op voor wellicht het drukste verlengde weekend van het jaar. Wie nu nog een hotelkamer zoekt is eraan voor de moeite, die zijn zo goed als volzet, net als de campings. Toeristen worden doorgestuurd richting Veurne of Diksmuide.

Voor dagjestoeristen is er natuurlijk wel nog plaats op het strand, en zij waren er ook vandaag al. Een echte overrompeling is het vandaag nog niet op het strand van Koksijde. Maar de kustgemeente zet zich schrap voor wellicht het drukste weekend van het hele jaar.

Dat bevestigt Kristien Becue van de dienst toerisme in Koksijde: "Sedert halfweg deze week is alles volzet, zowel campings hotels en b&b’s. Bij een verlengd weekend en mooi weer is dit hier vaak het geval. Dan proberen we ze door te sturen naar het binnenland: Veurne Diksmuide."

Ook vandaag al erg druk in Oostende

Op de kustbarometer kleuren Koksijde, De Haan en Blankenberge vandaag al geel, wat betekent 'druk'. Enkel het stuk strand tussen het Kursaal en de westelijke strekdam, in Oostende is vandaag al oranje en dus 'erg druk'. Traditioneel één van de drukste plaatsen aan onze kust in de zomer. Ook vandaag, op vrijdag, is het al de enige plaats die oranje kleurt op de kustbarometer. Wil je liever rustig op het strand zitten, raadpleeg dan eerste de kustbarometer op dekust.be. Bij springtij is dat zeker een goed idee.