Kustchefs promoten Noordzeevis tijdens 'Zee van Smaak'

Met de nieuwe actie wil Westtoer, de toeristische dienst van het West-Vlaamse provinciebestuur, lokale producten uit de Noordzee in de kijker zetten. "De kust telt tientallen grote en kleine adressen die verse Noordzeevis op de menukaart plaatsen. Voor 'Zee van Smaak' wordt intens samengewerkt met de visserijsector en de vele chefs langs de kust", zegt Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer.

Duurzaamheid

'Van boord tot bord' is het centrale thema van het project. Daarmee wil Westtoer de aandacht vestigen op duurzame en lokale visserijproducten. Het brede publiek kan van 15 september tot 15 oktober proeven van de 'Zee van Smaak' op heel wat menukaarten aan de kust. De chefs gaan aan de slag met drie seizoensvissen uit de Noordzee: rog, inktvis en griet; en ze voorzien in verschillende gerechten met deze producten. "De actie steunt ook de vissers in Nieuwpoort, Oostende en Zeebrugge die via de vismijnen, de groothandel en de vishandel dagelijks de verse producten uit de Noordzee tot bij de kustchefs brengen", klinkt het nog.

Podcast

Zowel de chefs als de vissers komen ook aan bod in een nieuwe podcast, 'Zee van Smaak', die uit acht afleveringen bestaat.