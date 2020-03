Kustburgemeesters willen geen bezoekers

De burgemeester van De Panne, Bram Degrieck, heeft de overheid een brief geschreven om te vragen dat tweedeverblijvers en toeristen de kust links zouden laten volgend weekend.

"Onze diensten worden overspoeld met vragen van tweedeverblijvers of ze kunnen op vakantie komen. Met het mooie weer van vandaag zien we nu reeds, amper een halve dag na het ingaan van de afgekondigde maatregelen, geparkeerde wagens staan op parkings die anders op een doodnormale dag niet bezet zouden zijn. De kustburgemeesters houden hun hart vast voor komend weekend. Het mooie weer dat wordt voorspeld zal ongetwijfeld aanlokkelijk zijn om onze gemeenten te bezoeken en de tweedeverblijven als uitvalsbasis te gebruiken voor "een buitenwandeling met de leden van de familie", schrijft hij.

"Onze politiediensten kunnen onmogelijk deze maatregel handhaven. De kustburgemeesters, hierbij gesteund door gedeputeerde van de provincie West-Vlaanderen Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu als voorzitter van de Raad van Bestuurvan het provinciebedrijf Westtoer, vragen u met aandrang bijkomende maatregelen te treffen om burgers er duideliik op te wiizen dat uitstapjes richting de kust in het algemeen en bezoek aan tweedeverblijven in het bijzonder, in deze omstandigheden absoluut uit den boze zijn"